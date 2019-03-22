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​ЕС принял официальное решение по Brexit: названа новая дата и условие

пятница, 22 марта 2019, 07:29

Европейский совет согласился на перенос срока выхода Великобритании из объединения до 22 мая, если Палата общин британского парламента одобрит сделку по Brexit на следующей неделе.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав государств и правительств стран Евросоюза.

"Европейский совет согласен на продление до 22 мая 2019 года, при условии, что соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе. Если соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин следующей неделе, Европейский совет соглашается продлить срок до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Соединенное Королевство определит дальнейший путь до этой даты для рассмотрения Европейским советом", - говорится в заявлении.

Главы государств и правительств стран ЕС повторили, что соглашение о выходе, о котором ЕС договорился с Соединенным Королевством в ноябре 2018 года, не может быть пересмотрено. Любые односторонние обязательства и другие документы не должны противоречить сути данного договора.

Как сообщал "Апостроф", лидеры стран Евросоюза на саммите 21 марта согласились отсрочить выход Великобритании из ЕС до 22 мая при условии, что британский парламент поддержит соглашение Лондона с Брюсселем.

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