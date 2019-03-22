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ЕС готовится к худшему: глава Евросовета высказался о перспективах Brexit

пятница, 22 марта 2019, 20:09

Евросоюз готов к любому развитию событий вокруг выхода Великобритании из ЕС, включая и вариант отзыва британским правительством заявки на Brexit.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи лидеров государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, Евросовет формализировал решение по отложению выхода и продлению процесса.

"Лично я очень счастлив таким развитием. Как я сказал вчера, это означает, что до 12 апреля все возможно - соглашение, продление, если Великобритания решит изменить мысли о собственной стратегии, или отзыва статьи 50, что является прерогативой правительства. Поэтому судьба Brexit в руках наших британских друзей. Мы, как ЕС, готовы к худшему, но надеемся на лучшее. Как вы знаете, надежда умирает последней", - подчеркнул Туск.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", лидеры стран Евросоюза на саммите 21 марта согласились отсрочить выход Великобритании из ЕС до 22 мая при условии, если британский парламент поддержит соглашение Лондона с Брюсселем.

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