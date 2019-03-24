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​Появилось первое видео с огромного лайнера, терпящего бедствие у берегов Норвегии

воскресенье, 24 марта 2019, 08:24

Появилось первое видео аварии круизного корабля Viking Sky компании Viking Ocean Cruises, которое случилось 23 марта вблизи западного побережья Норвегии.

Соответствующие видео опубликованы в You Tube.

На борту лайнера находились 1300 пассажиров. Как сообщает Reuters, у судна компании Viking Ocean Cruises, которая является частью группы Viking Cruises, основанной норвежским миллиардером Торстейн Хагеном, произошла поломка двигателя.

Морская спасательная служба получила сигнал о спасении, который поступал с корабля.

В полиции отметили, что спасатели проведут эвакуацию с борта корабля 1300 пассажиров в ближайшее время. Вертолеты и спасательные суда уже направлены на место аварии для эвакуации пассажиров на сушу.

На данный момент, с круизного лайнера удалось эвакуировать около 260 человек. Больше тысячи до сих пор остаются на судне. Известно, что пострадали девять пассажиров, их уже эвакуировали и доставили в больницы.

По информации российских СМИ, на борту норвежского корабля находятся четверо граждан России. Все они — члены экипажа.

На появившихся в соцсетях кадрах, сделанных пассажирами ещё в светлое время суток, видно, что на судне очень сильная качка. Лайнер резко кренится вправо и влево, мебель и другие незакреплённые предметы ездят от одного борта к другому. Сверху падают элементы декоративного потолка. В другом ролике пассажиры в спасательных жилетах ожидают эвакуации, а под ногами у них плещется вода.

Как сообщал "Апостроф", в Ираке был объявлен трехдневный траур после того, как около 100 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате крушения парома на реке в Мосуле, на севере страны.

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