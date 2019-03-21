В Ираке произошло смертельное ЧП с паромом: первое видео

В Ираке на реке Тигр возле Мосула потерпел крушение перегруженный речной паром.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в местной полиции и экстренных службах.

По меньшей мере 40 человек погибли. По словам главы Управления гражданской обороны Мосула Хусама Халила, большинство жертв на пароме - женщины и дети, которые не умеют плавать.

По словам Халила, спасательная команда все еще занимается поиском выживших и спасла 12 человек.

По предварительным данным, судно перевернулось из-за перегруза и повышения уровня воды в реке Тигр, после того как были открыты шлюзы в плотине Мосула.

По информации СМИ, всего на пароме находились свыше 170 человек. Позже появились данным, что число жертв увеличилось до 60 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Японии кит протаранил корабль с пассажирами, десятки людей пострадали.