Катастрофа парома в Ираке: количество жертв значительно увеличилось, видео

В Ираке был объявлен трехдневный траур после того, как около 100 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате крушения парома на реке в Мосуле, на севере страны.

Об этом сообщает RFE/RL.

По словам чиновника из министерства внутренних дел, число жертв аварии достигло 94 человек. Местные жители отмечают, что это крушение – самая страшная авария за последние годы.

Решение о трех днях национального траура объявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, посетив место происшествия. Он также приказал "немедленно" провести расследование происшествия, сообщили в его офисе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее в Японии кит протаранил корабль с пассажирами, десятки людей пострадали.