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​В России колонна танков устроила ДТП: опубликованы видео

вторник, 26 марта 2019, 11:45

В сети появилось видео ДТП в Туле (РФ) с участием колонны танков.

Соответствующие видеокадры опубликованы в местной группе в соцсети Instagram.

В сообщении под видео есть уточнение, что авария случилась на улице Октябрьской.

Под постом появились разгневанные комментарии пользователей.

"Танковод.... Посадить вас в башню танковую, и заставить проехать метров 500... Все столбы соберете!!!", " а что там сложного, я в армейке нормально катал!", "а не слышали такое, что если не умеешь ездить, не едь", "почему он без сопровождения передвигается? Или хотя бы ночью перекрыли бы дорогу. Уже была печальная история году так в 2012. Вот реально, ничему не учат", - возмущаются пользователи.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику.

Как сообщал "Апостроф", в Курске (Россия) военные устроили масштабное ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковых автомобилей.

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