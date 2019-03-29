​В сети меткой фотожабой высмеяли видео учений войск Путина с "глючным" оружием

В сети поднялась волна сарказма из-за представленного Минобороны РФ на учениях оружия, которое вызывает галлюцинации.

Об том сообщает "Лентач" в Twitter.

"Минобороны (РФ, -ред.) показало учения с оружием, которое вызывает галлюцинации", - говорится в сообщении.

Под постом появились забавные комментарии.

"Больше похоже на стробоскоп для дискача!", "вспомнилось известное видео про лсд и десантников великобритании", "Галоперидол??", - пишут с сарказмом пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали яркую фотожабу, на которой изображен президент России Владимир Путин в образе старушки.

Ранее сообщалось, что в сети смеются над коллажем снимков президента России Владимира Путина с различными диктаторами, которых впоследствии свергли.

Также сообщалось, что в сети появилась фотожаба на итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.