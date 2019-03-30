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Стало известно, чего требовал Трамп на "ядерной" встрече с Ким Чен Ыном

суббота, 30 марта 2019, 07:57

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое предложил передать ядерное оружие и топливо для бомб.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что письмо с данным предложением американский президент передал Ким Чен Ыну на второй день саммита, 28 февраля, в отеле "Метрополь" в Ханое.

"Документ должен был дать северокорейцам четкое и краткое определение того, что Соединенные Штаты имели в виду под "окончательной, полностью проверяемой денуклеаризацией", - рассказал источник агентсва.

Автором концепции денуклеаризации КНДР является советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон, который неоднократно выступал с подобными предложениями и всегда получал жесткий отказ с апелляцией к судьбе ливийского лидера Муаммара Каддафи, который принял аналогичное предложение.

Напомним, по итогам встречи между лидерами США и КНДР планировалось подписание декларации, но договоренностей по денуклеаризации Северной Кореи достичь не удалось.

После саммита в Ханое северокорейская сторона обвинила США в "гангстерских" требованиях. Власти КНДР заявили, что рассматривают возможность приостановки переговоров по вопросу денуклеаризации и планируют пересмотреть свой добровольный отказ от ракетных и ядерных испытаний.

Как сообщал "Апостроф", в марте стало известно, что КНДР готовится к новому запуску ракеты в ближайшем будущем. Ранее КНДР уже публиковала фото запуска баллистической ракеты.

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