В России сняли на видео момент крушения бомбардировщика

В России произошла катастрофа стратегического бомбардировщика Ту-22М3, в сети разместили видеозапись момента аварии.

Видео опубликовали на YouTube-канале "Видеоточка".

На записи видно, как разбивается бомбардировщик при посадке. Во время касания в землей он загорелся, а затем взорвался.

Напомним, трагедия произошла при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Самолет был без боекомплекта, однако, по имеющейся информации на борту Ту-22М3 был противокорабельных ракет Х-22Н.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 25 января, в Италии в районе ледника Рутор в Альпах столкнулись вертолет и самолет. В результате трагедии погибли семь человек. А 12 января в Германии разбился легкий самолет. Вследствие этого погибло два человека.