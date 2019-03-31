В Индии произошла катастрофа с российским бомбардировщиком: опубликованы фото

В воскресенье, 31 марта, в Индии разбился российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27

Об этом сообщает издание Times of India.

Инцидент произошел около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан. Там воздушное судно выполняло плановый полет, однако потерпело крушения. Других подробностей об катастрофе пока нет.

Как отмечает издание, это крушение произошло всего через три недели после того, как истребитель индийских ВВС МиГ-21 потерпел крушение в районе Биканер в Раджастане. Пилот самолета благополучно катапультировался.

Как сообщал "Апостроф", в Колумбии вследствие неудачной аварийной посадки самолета погибли 12 человек.

Также в России произошла катастрофа стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Уточняется, что самолет был без боекомплекта, однако, по имеющейся информации на борту Ту-22М3 имел противокорабельную ракету Х-22Н