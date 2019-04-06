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​Циркачи и зомби: известный социолог метко сравнил выборы в Украине и России

суббота, 06 апреля 2019, 09:06

Известный социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман считает, что "цирк", который устроили с выборами в Украине - лучше, чем "кладбище с зомби", как в России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Цирк лучше кладбища. Российские СМИ злорадствуют, мол, выборы в Украине превратились в цирк. И что? В России официальная политическая жизнь давно, вообще, превращена в кладбище. Все живое, непредсказуемое, вольное, неформальное в ней затоптано и убито (в некоторых случаях и в прямом смысле этого слова)", - написал социолог.

При этом Эйдман выразил мнение, что лучше уже такой "цирк" так в Украине, чем кладбище с "упырем всея Руси".

"Духовные мертвецы и политические трупы сидят в Думе и дисциплинировано голосуют по команде главного упыря. Такие же давно давно съеденные язвой коррупции покойники, без единой живой мысли и чувства, не приходя в сознание, управляют страной из правительственных, партийных и губернаторских кресел. Машинально, как зомби на запах крови, они стройными рядами маршируют на запах денег и боятся только чекистских чертей, которые могут выдернуть любую не понравившуюся мертвую душу из начальственного кресла и отправить в тюремный ад.

Вверху этой зомби-пирамиды - главный живой труп, надутый ботоксом, как перекаченный футбольный мяч, Упырь всея Руси.

Нет, уж лучше украинская живая жизнь, со скандалами, драками, конфликтами, непредсказуемой борьбой. А главное, с реальными выборами и демократией, где от граждан реально зависит, какой будет власть в их стран", - убежден эксперт.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились яркие фотожабы на события в Украине, связанные с выборами-2019.

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