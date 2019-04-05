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Порошенко против Зеленского: лучшие мемы и фотожабы недели

пятница, 05 апреля 2019, 19:50
Фото:

Текущая неделя выдалась богатой на политические события в жизни украинцев. Так, страна узнала участников второго тура выборов президента, после чего победитель первого тура Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", который ответил согласием.

Также значимым событием стала сдача анализов кандидатами на должность главы государства, которые по предложению Зеленского проверились на наркотики и алкоголь.

Все это не осталось без внимания граждан, которые опубликовали в сети сотник фотожаб на происходящие события в стране.

"Апостроф" собрал сборку лучших фотожаб за текущую неделю.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали яркую картинку на споры в сети относительно сдачи "президентских анализов" лидирующих кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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