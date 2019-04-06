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​В России умер экс-глава ФСБ, замешанный в убийстве врага Путина

суббота, 06 апреля 2019, 07:59

В России на 70-м году жизни скончался депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев, который был замешан в скандале с отравлением экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Как сообщают российские СМИ, генерал скончался после продолжительной болезни.

Ковалев занимал пост главы ФСБ с 1996 по 1998 годы. В последнее время был членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и руководителем российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Генерал удостоен множества государственных наград, в том числе орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, "За военные заслуги", ордена Красной Звезды и ордена Почета.

Известно, что 17 ноября 1998 бывшие сотрудники ФСБ, а том числе подполковник Александр Литвиненко, провели пресс-конференцию в здании "Интерфакс". Они заявили, что вышестоящее начальство приказало им убить Бориса Березовского и что, по их словам, подобное безобразие началось в ФСБ с приходом Ковалева.

В ноябре 2006 года Литвиненко умер в Лондоне в результате отравления радиактивным полонием.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась информация о смерти на Донбассе полковника ФСБ РФ Романа Комиссарова с позывным "Луна".

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