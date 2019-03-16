РУС. | УКР.

суббота, 16 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 марта

15:15
Летающие свинки от "Нацкорпуса": появились видео и фото акции протеста в Киеве
14:51
​Слишком много знал: стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе
14:44
Где смотреть онлайн Милан - Интер: расписание трансляций
14:42
Яценюк заявил о недопустимости силового сценария на выборах
14:35
Порошенко с минимальным перевесом победит Тимошенко во втором туре: соцопрос
14:33
Родила и бросила: украинского ребенка вернули из России и ищут семью
14:25
В Днепре 2-летний ребенок живет с родителями в куче мусора: полиция показала фото
14:22
В Украине несколько сел ночью накрыли сильные снегопады: опубликованы фото
14:13
Стало известно о состоянии Началовой после операции
14:00
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты
13:55
Тарута поддержал кандидатуру Тимошенко
13:48
Под Черкассами молодые люди погибли в страшном ДТП: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Слишком много знал: стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе

суббота, 16 марта 2019, 14:51

В сети появилась информация о смерти на Донбассе полковника ФСБ РФ Романа Комиссарова с позывным "Луна".

Об этом пишет блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Полковник ФСБ Комиссаров Роман Юрьевич "Луна" (10/11/67, уроженец Мариуполя, гражданин РФ), ветеран Афганистана и Чечни, воевал на Саур-Могиле, занимал руководящие должности в "совбезе Т1" и ввмвдт1, умер от менингоэнцефалита 12/7/17", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей засомневались о самоликвидации "ихтамнета".

"Менингит? Однако...", - пишут комментаторы.

Одновременно по информации офицера ВСУ Анатолия Штефана ("Штирлица"), полковника "убрали", потому что слишком много знал.

"Особенности "гражданской" войны...полковник ФСБ рф Комиссаров Роман, позывной "Луна". Уроженец г. Мариуполь, гражданин рф. Воевал в Афганистане, Чечне, на Саур - Могиле в составе окупационных войск. Занимался организацией поиска и комплектации наемников для участия в боевых действиях на Донбассе.

Самоликвидировался 12.07.17 а скорее помогли так как много знал о вторжении войск рф на территорию Украины", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились данные о боевиках так называемой ЛНР, ликвидированных на Донбассе в 2015 и 2018 годах.

Также сообщалось, что 1 марта 2019 года на Донбассе ликвидировали 27-летнюю девушку-боевика по кличке "Кира".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: