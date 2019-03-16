​Слишком много знал: стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе

В сети появилась информация о смерти на Донбассе полковника ФСБ РФ Романа Комиссарова с позывным "Луна".

Об этом пишет блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Полковник ФСБ Комиссаров Роман Юрьевич "Луна" (10/11/67, уроженец Мариуполя, гражданин РФ), ветеран Афганистана и Чечни, воевал на Саур-Могиле, занимал руководящие должности в "совбезе Т1" и ввмвдт1, умер от менингоэнцефалита 12/7/17", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей засомневались о самоликвидации "ихтамнета".

"Менингит? Однако...", - пишут комментаторы.

Одновременно по информации офицера ВСУ Анатолия Штефана ("Штирлица"), полковника "убрали", потому что слишком много знал.

"Особенности "гражданской" войны...полковник ФСБ рф Комиссаров Роман, позывной "Луна". Уроженец г. Мариуполь, гражданин рф. Воевал в Афганистане, Чечне, на Саур - Могиле в составе окупационных войск. Занимался организацией поиска и комплектации наемников для участия в боевых действиях на Донбассе.

Самоликвидировался 12.07.17 а скорее помогли так как много знал о вторжении войск рф на территорию Украины", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились данные о боевиках так называемой ЛНР, ликвидированных на Донбассе в 2015 и 2018 годах.

Также сообщалось, что 1 марта 2019 года на Донбассе ликвидировали 27-летнюю девушку-боевика по кличке "Кира".