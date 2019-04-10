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​В России устроили громкое задержание одиозного экс-члена "Правого сектора": фото, видео и все подробности

среда, 10 апреля 2019, 08:04

В Москве по делу "Правого сектора" отправлен в СИЗО гражданин Украины Игорь Пирожок.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на УФСБ по Москве и Подмосковью.

50-летнему Пирожку вменены части 1.1, 2 статьи 282.2 УК (соответственно вовлечение в деятельность экстремистской организации, от 4 до 8 лет колонии, и участие в таковой, от 2 до 6 лет).

Согласно фабуле дела, в 2014 году у себя в стране Пирожок под псевдонимом Роман Чирка вступил в ПС и организовал отряд "Хорти" (укр."Борзые"), который якобы был предназначен "для ведения партизанской войны против Российской Федерации".

В январе прошлого года, утверждает спецслужба, подозреваемый прибыл "на территорию Московского региона", где "проживал по различным конспиративным адресам". С тех пор он будто бы проводил некие мероприятия в интересах ПС, агитируя россиян присоединиться к этой украинской партии.

Пирожок был задержан в Москве или Подмосковье (точно из сообщения не понятно, поскольку силовики повсеместно употребляют формулировку "Московский регион"). Задержание проводила ФСБ при участии полиции. Как утверждается, дома и на работе у Пирожка нашли "литературу, символику, обмундирование и снаряжение" ПС, а также агитацию, "средства связи и другие материальные доказательства причастности к деятельности" украинской партии.

В комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь партии "Правый сектор" Артем Скоропадский подтвердил, что Пирожок действительно был членом организации в 2014 году. Но вскоре был уличен в бандитизме и нацизме, из-за чего его изгнали из рядов ПС.

Ранее в соцсетях подробно описывали "приключения" Пирожка в России в 90-е годы.

Как сообщал "Апостроф", ранее Генеральная прокуратура Украины отказала России в выдаче россиянина, который входит в "Правый сектор".

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