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​Стало известно о военном перевороте в стране, где были замечены наемники Путина: фото и видео

четверг, 11 апреля 2019, 11:12

11 апреля командование армии Судана приняло решение отстранить президента Омара аль-Башира и его окружения от управления.

Об этом сообщают местные телеканалы.

В сообщениях сказано, что военнослужащие после принятого решения вошли в здание государственной телерадиокомпании в одном из самых больших городов Судана – Омдурмане.

В ближайшее время командование готовится сделать заявление для общественности, объяснив мотив своих поступков.

Армия взяла под контроль президентский дворец, радио и телевидение. 75-летний президент страны Омар аль-Башир подал в отставку и взят под домашний арест. Он руководил страной 30 лет, а пришел к власти также путем военного переворота.

Возможно, военный совет будет возглавлять Судан в течение одного года.

Военные оцепили и закрыли аэропорт в столице Судана, а также арестовали некоторых топ-чиновников. В частности, это бывший министр обороны и губернатор одной из крупных провинций.

По данным источников суданских телеканалов, военные также поместили под стражу охрану нынешнего президента и экс-вице-президента государства.

Также известно, что на улицах столицы усилили меры безопасности и разместили дополнительные подразделения армии. Местные радиостанции и телеканалы транслируют военные марши.

Как сообщал "Апостроф", в Судане во время подавления антиправительственных протестов заметили наемников из неофициальных российских частных военных компаний.

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