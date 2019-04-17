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Популярный украинский курорт засыпало апрельским снегом: опубликованы фото

среда, 17 апреля 2019, 10:24
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С начала недели на Закарпатье пришло резкое похолодание, в некоторых местах региона температура опустилась практически до нуля.

Как сообщает местная пресса, ночью в низменных районах столбики термометров опустились до 1-5 градусов тепла,а днем от 13 до 17 градусов с отметкой +.

В горных районах куда холоднее. Отмечается, что на горнолыжном курорте Драгобрат, который находится в Раховском районе, на днях выпало немалое количество снега.

По состоянию на утро 17 апреля на горнолыжном курорте продолжает идти снег.

Напомним, что синоптики дали прогноз на неделю.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17 апреля на больше части территории Украины сохранится дождливая и прохладная погода, потепления следует ожидать не раньше, чем с 18 числа.

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