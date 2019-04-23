​На Филиппинах произошло мощное землетрясение: фото и видео смертельной стихии

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1, вследствие которого погибли по меньшей мере 11 человек, еще около 20 человек – ранены.

Об этом сообщают местные СМИ, публикуя соответствующие видео.

Эпицентр стихии – остров Лусон, в 60 километрах к северо-западу от столицы, Манилы.

В результате землетрясения нарушено воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение. Частично разрушена инфраструктура.

Спасатели используют оборудование и поисковых собак, чтобы добраться до людей, оказавшихся в ловушке из обломков зданий. Из-под разрушенного супермаркета уже вытащили четыре тела.

"Слышно, как они плачут от боли. Спасать их будет нелегко", - сказал журналистам представитель спасательной группы.

Как сообщал "Апостроф", в результате землетрясения мощностью 4,8 балла в Италии на Сицилии вблизи Катании пострадали около 30 человек.