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​На Филиппинах произошло мощное землетрясение: фото и видео смертельной стихии

вторник, 23 апреля 2019, 21:19
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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1, вследствие которого погибли по меньшей мере 11 человек, еще около 20 человек – ранены.

Об этом сообщают местные СМИ, публикуя соответствующие видео.

Эпицентр стихии – остров Лусон, в 60 километрах к северо-западу от столицы, Манилы.

В результате землетрясения нарушено воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение. Частично разрушена инфраструктура.

Спасатели используют оборудование и поисковых собак, чтобы добраться до людей, оказавшихся в ловушке из обломков зданий. Из-под разрушенного супермаркета уже вытащили четыре тела.

"Слышно, как они плачут от боли. Спасать их будет нелегко", - сказал журналистам представитель спасательной группы.

Как сообщал "Апостроф", в результате землетрясения мощностью 4,8 балла в Италии на Сицилии вблизи Катании пострадали около 30 человек.

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