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​Россиянина оштрафовали за сказочного Путина: в чем суть

вторник, 23 апреля 2019, 22:27
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Жителя Новгородской области (РФ) Юрия Картыжева оштрафовали по статье о неуважении к власти за пост ВКонтакте пост со словами "Путин — сказочный *******".

Об этом сообщает издание "Медуза".

Судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов оштрафовал мужчину на 30 тысяч. Его признали виновным по статье КоАП о неуважении к власти.

Картыжев выложил запись суда, на которой слышно, как судья Иванов зачитывает суть правонарушения: "31 марта 2019 года в 18:45 Картыжев… разместил в сети Интернет в социальной сети ВКонтакте две записки с фрагментами текста "Путин — сказочный (матерное слово)“ и графическим изображением президента России [Владимира] Путина".

По мнению главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, дело Картыжева может быть первым случаем применения закона о неуважении к власти.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Томск пенсионерку Римму Круць оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Нарушение заключалось в том, что пожилая женщина участвовала в записи 40-секундного видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину.

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