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Космический зонд прислал фото кратера от взрыва бомбы на астероиде Рюгу

суббота, 27 апреля 2019, 05:38
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Космический зонд Hayabusa 2 прислал на Землю фото кратера на астероиде Рюгу, который образовался после сброса бомбы с аппарата на его поверхность.

Об этом говорится на сайте исследовательской миссии.

5 апреля 2019 года зонд выстрелил по астероиду с высоты 500 метров, использовав медный снаряд массой 2,5 кг и 4,5-килограммовый заряд взрывчатого вещества. Снаряд врезался в астероид со скоростью 2 км/час.

Кратер, образованный в результате взрыва, необходим для посадки в него зонда и сбора частиц Рюгу. После взрыва Hayabusa 2 пришлось маневрировать возле астероида, чтобы избежать столкновения с осколками.

Ранее команда космической миссии помогла выяснить инженерам, что температура грунта астероида колеблется от комнатной до 100°С.

Как сообщал "Апостроф", космическое агентство Японии показало фотографию астероида Рюгу, на которой видно странное темное пятно неизвестного происхождения.

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