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​В Бразилии боевая красотка расправилась с озабоченным парнем: фото и видео

воскресенье, 28 апреля 2019, 02:27
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В бразильском штате Рио-де-Жанейро представительница Смешанных боевых искусств (ММА) Джойс Вьера атаковала мужчину, который демонстрировал перед ней на пляже свои половые органы.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Спортсменка заявила, что мужчина изображал перед ней половой акт, чем нанес глубокую психологическую травму. Пострадавший же уверяет, что просто отошел помочиться и попал девушке на глаза.

Полицейские скрутили 26-летнего мужчину за совершение "непристойного действия", однако после дачи показаний он был освобожден.

"Я хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Потому что то, что произошло со мной, могло произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это может повлиять на всю семью, потому очень травмирует. Это зрелище отравляет мою жизнь, я целую неделю просыпалась с этой отвратительной сценой перед глазами", - заявила Вьера.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье школьница смогла самостоятельно отбиться от грабителя, который напал на нее и пытался снять с нее украшения в подъезде.

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