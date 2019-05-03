Две реальности и полубред: в Украине рассказали, что не так с протестами в Венесуэле

Есть две реальности, в которых находится Венесуэла, которые сложно оценить не будучи в стране.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики "Украинского института будущего" Илия Куса.

"Проблема в том, что есть две реальности, в которых находится Венесуэла, и очень сложно что-либо адекватно оценивать. В лучшем случае, туда нужно ехать, так как есть несколько вопросов, которые можно трактовать абсолютно по-разному. Есть реальность Мадуро, есть реальность Гуайдо. Условно говоря, Мадуро произносит какие-то свои абсолютные вещи в абсолютных категориях: про нападение Империи, про всемирный заговор против Венесуэлы. Гуйадо и его сторонники говорят противоположные вещи, полярные по своей форме: мол, кубинцы чуть ли не руководят Мадуро", - сказал эксперт.

По его словам, есть информация, которая идет с обоих сторон, и ее сложно проанализировать.

"Мы видим разные полубредовые сообщения с обеих сторон, поэтому сложно адекватно проанализировать эту ситуацию. Идет сумасшедшее количество информации с обеих сторон в соцсетях, СМИ и так далее. В эти два дня было сложно понять, что вообще происходит: кто, сколько людей, куда они пошли, что с ними произошло, были ли убитые или нет, были ли раненые и сколько... Это все полный хаос. Но это прекрасный пример противостояния с очень частым применением информационного оружия, который можно изучать", - подчеркнул Илия Куса.

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