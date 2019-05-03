RU   UA   EN  

пятница, 3 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 мая

14:08
Боевики начали "играть в прятки" с украинскими воинами на Донбассе: ВСУ побеждают, фото
13:53
Боевики наращивают обстрелы на Донбассе: есть раненые
13:52
​"Укрлендфарминг" Бахматюка вышел на первое место среди производителей семян в Украине
13:52
Дело Мораеса продолжается: появились новые скандальные подробности
13:49
В Донецке к 9 мая боевики устроили парад раритетов: фото и видео
13:35
Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей: фото
13:30
На Индию обрушился разрушительный циклон: страшные видео
13:29
В Украине выросла средняя зарплата: кто стал получать больше
13:09
Беременна во второй раз: голливудская актриса засветила округлившийся живот
13:05
Две реальности и полубред: в Украине рассказали, что не так с протестами в Венесуэле
13:02
У Зеленского пообещали "вернуть" закон, за который досталось Порошенко
12:59
В Португалии футбольный матч остановили по необычной причине: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Две реальности и полубред: в Украине рассказали, что не так с протестами в Венесуэле

пятница, 03 мая 2019, 13:05
переглянути новину українською

Есть две реальности, в которых находится Венесуэла, которые сложно оценить не будучи в стране.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики "Украинского института будущего" Илия Куса.

"Проблема в том, что есть две реальности, в которых находится Венесуэла, и очень сложно что-либо адекватно оценивать. В лучшем случае, туда нужно ехать, так как есть несколько вопросов, которые можно трактовать абсолютно по-разному. Есть реальность Мадуро, есть реальность Гуайдо. Условно говоря, Мадуро произносит какие-то свои абсолютные вещи в абсолютных категориях: про нападение Империи, про всемирный заговор против Венесуэлы. Гуйадо и его сторонники говорят противоположные вещи, полярные по своей форме: мол, кубинцы чуть ли не руководят Мадуро", - сказал эксперт.

По его словам, есть информация, которая идет с обоих сторон, и ее сложно проанализировать.

"Мы видим разные полубредовые сообщения с обеих сторон, поэтому сложно адекватно проанализировать эту ситуацию. Идет сумасшедшее количество информации с обеих сторон в соцсетях, СМИ и так далее. В эти два дня было сложно понять, что вообще происходит: кто, сколько людей, куда они пошли, что с ними произошло, были ли убитые или нет, были ли раненые и сколько... Это все полный хаос. Но это прекрасный пример противостояния с очень частым применением информационного оружия, который можно изучать", - подчеркнул Илия Куса.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Военное вторжение в Венесуэлу: США думают, а Россия может потерять миллиарды".

Новости

3 мая

14:08
Боевики начали "играть в прятки" с украинскими воинами на Донбассе: ВСУ побеждают, фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: