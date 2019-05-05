​Евровидение-2019 оказалось под угрозой срыва: что известно

Террористическая организация "Исламский джихад" обещает не допустить проведения в Тель-Авиве международного песенного конкурса "Евровидение".

Об этом передает 9 канал израильского ТВ, который ссылается на арабские СМИ.

В заявлении террористов говорится, что "Исламский джихад" "не позволит провести фестиваль", а ответом на "агрессию Израиля против палестинского народа" станет "превращение жизни израильтян в ад".

"Мы заявляем тем, кто принимает решения в Израиле: не мечтай о покое и о том, что он будет достигнуто за счет палестинского народа. Наши силы полны решимости дать достойный ответ врагу на его агрессию, который его застанет врасплох", - говорится в заявлении "Исламского джихада".

Как сообщал "Апостроф", стало известно количество ракет, которые были выпущены по территории Израиля из сектора Газа в воскресенье, 5 мая.