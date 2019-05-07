​Авиакатастрофа в Шереметьево: появился рассказ последнего выжившего пассажира

Пассажир самолета SSJ-100 Олег Молчанов, который выходил последним из горящего лайнера, рассказал подробности происходящего внутри.

Об этом сообщает Мash.

Олег Молчанов сидел в 12-м ряду сгоревшего самолёта в Шереметьево. Он выходил последним — никто из пассажиров с 13-го ряда и дальше спастись не смог.

"Я выходил последний с рядов, которые находились возле меня. Когда я вылез в переборку между пилотом и бизнес-классом, мы со стюардессами вытащили еще три человека, они были с 8-х, 6-х рядов. Они ползли по коридору – появлялась рука в дыму и огне, мы их вытаскивали и выбрасывали трап. А чтобы именно за мной кто-то вышел из задних рядов – больше никто не выходил", - сообщил выживший пассажир.

По его словам, никто о начале эвакуации не сообщал. А если и сообщали, то ничего не было слышно из-за сильных криков пассажиров.

"После первого удара такой вой поднялся на ультразвуке. Все орали", - рассказал Олег Молчанов.

Как сообщал "Апостроф", пользователи сети остро отреагировали на видеозапись, на которой некие люди, предположительно, сотрудники аэропорта Шереметьево снимают посадку горящего самолета SSJ-100 и смеются над ней.