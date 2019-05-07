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Россия сходит с ума: в сети волна гнева из-за видео с реакцией на катастрофу сотрудников "Шереметьево"

вторник, 07 мая 2019, 13:28
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Пользователи сети остро отреагировали на видеозапись, на которой некие люди, предположительно, сотрудники аэропорта Шереметьево снимают посадку горящего самолета SSJ-100 и смеются над ней.

Также вспоминают об информации, которую сразу после трагедии распространяли некоторые СМИ и компания "Аэрофлот" о том, что некоторые пассажиры вопреки инструкциям якобы доставали свою ручную кладь, чем задерживали эвакуацию.

"Авария в Шереметьево, 41 погибший… Диспетчеры острят о "посадке с огоньком", пассажиры бизнес-класса выходят с чемоданами, пока в салоне горят люди… А работа наземных служб? Точнее, ее полный провал… Это чудовищно… Люди, что с вами?", – пишет одна из пользовательниц.

Стоит отметить, что в аэропорту Шереметьево опровергли причастность своих сотрудников к скандальному видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пропагандисты Кремля хотят "перевести стрелки" с истинных виновников трагедии (олигархов производителей Sukhoi Superjet и владельцев Шереметьево) на пассажиров, которые находились в самолете во время катастрофы.

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