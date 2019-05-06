Супервулкан проснется в любой момент: ученые предупредили о страшной катастрофе

Древний супервулкан Йеллоустоун, расположенный на территории США, может в любой момент активизироваться и уничтожить как минимум один континент.

Об этом сообщает портал CBS со ссылкой на американских ученых-сейсмологов.

Под Йеллоустонским национальным заповедником на глубине восьми километров "спит" вулкан, который, как сообщается, однажды может вновь стать активным.

Супервулкан занимает большую часть национального заповедника США, под которым сохранился вертикальный слой магмы температурой в 800 градусов по Цельсию. Американские сейсмологи провели ряд исследований, чтобы выяснить вероятность извержения вулкана, спящего 630 тысяч лет.

Сейсмологам удалось прийти к выводам, что активировать Йеллоустон способно землетрясение. Причем ему даже не нужно быть сильным – достаточно лишь, чтобы сейсмическая активность образовалась в районе заповедника. Для того, чтобы пробудить вулкан, она должна составить не меньше шести баллов.

Отмечается, что вероятность подобного исхода событий достаточно велика, хотя в настоящий момент нет предпосылок к появлению этого сценария. Ученые не зафиксировали активности тектонических плит, за которыми теперь будут следить на постоянной основе. Сейсмологи не рассказали о мерах, которые могут быть предприняты в случае извержения вулкана. Известно лишь, что он может погубить большую часть Североамериканского континента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Йеллоустонском национальном парке в США обнаружили новую тепловую аномалию, имеющую тенденцию к расширению.