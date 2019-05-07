Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников: подробности и фото

Во Франции, под Тулузой в коммуне Бланьяк мужчина захватил группу заложников в табачной лавке.

Об этом сообщают местные СМИ.

По последней информации, в плену у неизвестного шесть человек - пять посетителей и владелец лавки.

Отмечается, что когда к месту событий прибыли правоохранители, мужчина стал угрожать открыть по ним огонь. Также он запросил переговорщика и заявил, что убьет заложника, если полиция не уберет оцепление или пойдет на штурм магазина.

К 18:45 появились данные о перестрелке между злоумышленником и полицейскими. Нападавший попросил полицию о переговорах.

Французские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что происходящее не рассматривается как теракт. По их сведениям, это скорее всего неудачное ограбление.

Как сообщал "Апостроф", ранее французская полиция задержала крупную банду наркодилеров, которая использовала для прикрытия имя известного футбольного судьи.