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В Грузии провели антироссийскую акцию с известной кричалкой про Путина: видео

четверг, 09 мая 2019, 12:59
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9 мая в грузинском Тбилиси была совершена попытка провести первое шествие "Бессмертного полка", однако в ситуацию вмешались активисты, которые всячески препятствовали проведению пророссийского мероприятия.

По данной местной прессы, гражданские активисты провели в грузинской столице контр-акцию под лозунгом "Не будем праздновать геноцид".

На видео, опубликованном в сети, видно, как группа людей скандирует известную кричалку про президента России Владимира Путина - "Путин х**ло".

Местные издания сообщают, что на месте также мобилизованы усиленные наряды полиции. Не обошлось и без задержаний.

Участники марша "Бессмертный полк" смогли пройти к Парку Ваке с портретами Иосифа Сталина и плакатами в поддержку сближения с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве проходит акция "Бессмертный полк".

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