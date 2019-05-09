В Грузии провели антироссийскую акцию с известной кричалкой про Путина: видео

9 мая в грузинском Тбилиси была совершена попытка провести первое шествие "Бессмертного полка", однако в ситуацию вмешались активисты, которые всячески препятствовали проведению пророссийского мероприятия.

По данной местной прессы, гражданские активисты провели в грузинской столице контр-акцию под лозунгом "Не будем праздновать геноцид".

На видео, опубликованном в сети, видно, как группа людей скандирует известную кричалку про президента России Владимира Путина - "Путин х**ло".

Местные издания сообщают, что на месте также мобилизованы усиленные наряды полиции. Не обошлось и без задержаний.

Участники марша "Бессмертный полк" смогли пройти к Парку Ваке с портретами Иосифа Сталина и плакатами в поддержку сближения с Россией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве проходит акция "Бессмертный полк".