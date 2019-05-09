​В России выдвинули токсичную версию катастрофы в Шереметьево

Следователи забрали для изучения и анализов пластики и металлы из которых был изготовлен потерпевший катастрофу самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево для установления есть ли среди погибших те, кто отравился ядовитыми продуктами горения.

Об этом сообщает "Лента.ру".

По информации во время изъятия документов в корпорации "Гражданские самолеты Сухого" следователи забрали не только материалы, касающиеся производства борта 89098, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, но и внутреннюю переписку предприятия о требованиях к комплектующим, а также используемым пластикам и металлам.

Они нужны для судебно-химической экспертизы - как тел погибших, так и изъятых образцов.

Уже в первые часы расследования встал вопрос о высокой скорости распространения пламени. Конечно, это может быть объяснено разлившимся топливом, но следствию необходимо однозначно исключить версию легкогорючих пластиков, выделяющих ядовитый дым. Такой вопрос поставлен перед судебно-медицинскими экспертами, но соответствующее исследование долгое: оно займет по меньшей мере три недели.

"Предстоит проверить - и это тоже одна из обязательных процедур при расследовании авиапроисшествий - соответствие материалов, из которых изготовлен конкретный борт, эталонным образцам", - рассказал источник.

Он уточнил, что состояние оплавившихся деталей внешне вызывает вопросы, но делать выводы без специального исследования нельзя: экспозиция воздействия открытым огнем на отделку (в относительно неповрежденной части) была длительной. Кроме того, основной ответ должны дать судебные медики: есть ли среди погибших те, кто отравился ядовитыми (именно ядовитыми) продуктами горения, а не задохнулся в дыму.

Как сообщал "Апостроф", в российском Ростове-на-Дону очередной самолет Sukhoi Superjet, аналогичный сгоревшему в аэропорту Шереметьево, не смог вылететь в Москву по причине поломки.