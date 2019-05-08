Катастрофа в Шереметьево: произошло третье серьезное ЧП с самолетом Superjet

В российском Ростове-на-Дону очередной самолет Sukhoi Superjet, аналогичный сгоревшему в аэропорту Шереметьево, не смог вылететь в Москву по причине поломки.

Об этом сообщает ряд российских телеканалов, ссылаясь на информацию, предоставленную пресс-службой аэропорта.

"SSJ не вылетел из Ростова из-за поломки", — уточнили журналисты.

О характере указанной поломки пока ничего не сообщается.

Российские информиздания отмечают, что всех пассажиров, которые должны были лететь указанным рейсом SukhoiSuperjet, отправили в Москву на других самолетах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в московском аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров с еще одного рейса самолета Sukhoi Superjet 100. Пассажиры почувствовали в салоне запах горелой проводки и сообщили об этом экипажу, после чего было принято решение отложить рейс, а самолет отправить на технический осмотр.