Катастрофа самолета в России: первые данные о погибших, новые фото и видео

В результате катастрофы самолета в России один человек погиб и четверо пострадали.

Об этом сообщает СК РФ.

В тоже время, по неофициальным данным, количество жертв катастрофы доходит до 12 человек и столько же пострадавших.

Отмечается, что самолет практически сразу после вылета подал сигнал бедствия и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Также в сети рассказали о героическом поступке пилотов борта. Так, пилоты до последнего не покидали салон самолета, пока салон самолета не покинул последний из 73 пассажиров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России захватили пассажирский самолет.