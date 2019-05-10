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В США создали секретную "ниндзя-бомбу": раскрыты захватывающие детали

пятница, 10 мая 2019, 09:59
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В США разработали и уже успели применить новую высокоточную ракету, о существовании которой ранее было никому не известно.

Как пишет газета The Wall Street Journal, новая ракета получила название R9X.

Разработка получила инертную боеголовку, которая не взрывается, а выбрасывает металлический снаряд весом около 100 фунтов (45 кг). При ее помощи можно убить цель, не нанеся при этом вреда находящимся неподалеку людям и имуществу.

Ракету разрабатывали по причине того, что террористы приспособились к авиаударам ВВС США и стали прятаться среди больших групп гражданских лиц.

Новую ракету используют редко, когда применение другого оружия поставит под угрозу жизни мирных граждан. Так, ее использовали в январе 2019 года в Йемене и в 2017 году в операции по ликвидации Ахмада Хасана абу Хайр аль-Масри,

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США заинтриговали визитом важной делегации на инаугурацию президента Владимира Зеленского.

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