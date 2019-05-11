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​Катастрофа возле украинской границы: что известно о погибшем сотруднике Минобороны Беларуси

суббота, 11 мая 2019, 10:39
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Сотрудник Минобороны Беларуси Дмитрия Костикова, тело которого было найдено на украинском-румынской границе после краха вертолета Ка-26, было замечено 5 марта в поезде Минск-Львов.

Соответствующая информация была размещена на странице поисково-спасательного отряда "Ангел" 30 марта, вместе с объявление о пропаже мужчины.

С тех пор о нем ничего не было известно. В объявлении были указаны его внешние приметы.

Издание adevarul.ro сообщает, что Дмитрий Костиков был женат, и пока не ясно, что он искал в Румынии, так как у регистратора не было никаких признаков. Чтобы добраться до Румынии, мужчина не предоставил план полета, который подтверждает предположение, что перелет был подпольным, и что пилот нарушил воздушное пространство Румынии.

Согласно информации о месте работы в Беларуси, пилот работал в частной авиационной компании, но предлагал свои услуги и армии, специализирующейся на оборонных и охранно-спасательных структурах.

Пропавший по профессии был пилотом. Такая информация следует из его резюме на специализированном сайте. Также в резюме сообщается, что Дмитрий служил заместителем командира вертолетного отряда.

На странице мужчины в социальных сетях есть много фотографий его авиационной жизни, в том числе и снимок Ка-26.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Улан-Удэ (Россия) при взлете упал вертолет, погибли четыре человека.

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