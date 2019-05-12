Пилот героически посадил самолет без переднего шасси: впечатляющие фото и видео

В Мьянме произошло серьезное ЧП с самолетом, который совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая.

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что перед посадкой пилот сообщил, что у самолета не открылись передние шасси. Пилоту пришлось совершить жесткую посадку самолета, причем только с использованием только задних шасси.

Представитель аэропорта Кьяу Сан сообщил, что в данный момент 82 пассажира и экипаж самолета находятся в безопасности. Информации о возможных пострадавших он не сообщил.

Отмечается, что сейчас аэропорт закрыт для посадки крупных самолетов Boeing и Airbus.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мьянме произошло страшное ЧП с пассажирским самолетом, в результате чего 15 человек получили ранения.