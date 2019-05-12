RU   UA   EN  

воскресенье, 12 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 мая

14:02
Названы имена украинских военных, раненых в боях на Донбассе 11 мая
13:58
Отравлен вдовой: в России назвали шесть неожиданных версий причин смерти Доренко
13:32
Пилот героически посадил самолет без переднего шасси: впечатляющие фото и видео
13:31
Где в Украине получают самые высокие пенсии: данные по регионам
13:26
Россия - Австрия 1-0: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
13:26
США - Франция 3-0: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
13:05
Киевская школа угодила в скандал из-за мира с Россией: сеть в гневе
12:59
На Закарпатье зацвела Долина нарциссов: яркие фото и видео
12:37
Один из лучших футболистов мира кардинально изменил внешность: опубликовано видео
12:12
Стало известно, что Епифаний и Зеленский обсуждали во время встречи
11:59
Зеленский три дня снится: киевляне рассказали, почему стоит распустить Раду
11:52
Отмена похорон Доренко: появилось видео с комментарием его дочерей
Все новости

Пилот героически посадил самолет без переднего шасси: впечатляющие фото и видео

воскресенье, 12 мая 2019, 13:32
переглянути новину українською
Фото: соцсети

В Мьянме произошло серьезное ЧП с самолетом, который совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая.

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что перед посадкой пилот сообщил, что у самолета не открылись передние шасси. Пилоту пришлось совершить жесткую посадку самолета, причем только с использованием только задних шасси.

Представитель аэропорта Кьяу Сан сообщил, что в данный момент 82 пассажира и экипаж самолета находятся в безопасности. Информации о возможных пострадавших он не сообщил.

Отмечается, что сейчас аэропорт закрыт для посадки крупных самолетов Boeing и Airbus.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мьянме произошло страшное ЧП с пассажирским самолетом, в результате чего 15 человек получили ранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: