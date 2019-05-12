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​Стало известно об очередном позоре на 9 мая в России

воскресенье, 12 мая 2019, 17:39
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На акцию "Бессмертный полк" в Саранске (Россия) глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин принесли плакаты с фотографиями одного и того же человека, подписанные разными именами.

На снимки, опубликованные пресс-службой МВД, обратил внимание паблик "Омбудсмен полиции".

Пресс-служба мордовского МВД сообщала, что сотрудники органов внутренних дел принесли на "Бессмертный полк" фотографии "своих родственников-фронтовиков". Позже пост с фотографиями был удален, в МВД и прокуратуре инцидент пока не комментировали.

Прокурор республики держит в руках плакат с именем "Кудашкин Андрей Матвеевич", а в руках главы МВД плакат с именем "Матвея Андреевича Кудашкина".

Вероятнее всего, речь идет о Кудашкине Матвее Андреевиче, родившемся в Мордовии в 1905 году в селе Баево. В 1986 году он был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Как сообщал "Апостроф", на параде в российской столице, посвященному 9 мая, заметили "ветерана" с непонятными орденами.

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