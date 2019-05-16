Биологи обнаружили микроорганизмы, способные пережить глобальное потепление: фото

Кардинальные перемены климата на нашей планете разрушают коралловые рифы.

Как сообщают западные издания, потепление и закисление воды Мирового океана приводят к гибели микроскопических водорослей, которые составляют основу жизнедеятельности этих сложных экосистем.

В связи с этим коралловые полипы обесцвечиваются и умирают, что ставит под угрозу существование великого множества живых организмов.

По информации специалистов, число коралловых рифов на нашей планете уже уменьшилось вдвое, но есть места, где они продолжают расти.

Биологи заметили, что кораллы местного залива Канеэ, которые едва не стали жертвой хозяйственной деятельности, не только восстановились, но и процветают. После ряда защитных мер и переноса сточных труб в более безопасное место местные коралловые рифы полностью вернулись в норму. Во время испытаний данных образцов ученые поместили их в еще более теплую и закисленную воду, но даже в таких условиях они сохраняли способность расти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ученые заявили про аномальное поведение самого опасного в мире супервулкана.