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США расширили санкции против России: кто попал в список

четверг, 16 мая 2019, 22:57
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США расширили санкции в отношении Российской Федерации, добавив в список санкций по "закону Магнитского" чеченский спецотряд быстрого реагирования "Терек" и пятерых граждан РФ.

Об этом 16 мая сообщили на сайте американского министерства финансов.

Так, в в санкционный список попал бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов, который сейчас руководит "Тереком".

"Список Магнитского" был назван в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском. В него вносят иностранных граждан и организации, которые считают причастными к нарушению прав человека и коррупции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности к компромиссам из-за европейских санкций.

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