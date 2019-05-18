Скандал с "богатой россиянкой" в Европе: власти приняли резонансное решение

В Австрии в ближайшее время объявят досрочные парламентские выборы из-за международного скандала, в котором оказался замешан вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Курц в выступлении в Вене, передает Европейская правда.

Глава правительства заявил, что в сложившейся ситуации, коалиция не может существовать. "Хватит! .. Это противоречит всем политическим подходам, которые у меня есть", - пояснил он.

По его словам, досрочные выборы должны состояться "как можно быстрее".

Как сообщал "Апостроф", ранее немецкие СМИ опубликовали данные о возможной утечке секретной информации из Австрии в Россию. Отмечается, что эти предположения основаны на обысках, которые были проведены в Вене в помещениях австрийской спецслужбы.