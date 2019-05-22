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России грозит извержение вулкана, который может уничтожить все живое: фото и видео

среда, 22 мая 2019, 15:56
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На севере Камчатки в любую минуту может произойти мощное извержение самого действующего вулкана Шивелуча.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам руководителя Ключевской станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрия Демянчука, активность Шивелуча с 30 декабря 2018 года повысилась до больших значений. На вулкане постоянно происходят обвалы и пепловые выбросы. Ученый отметил, что сейчас активность исполина ниже, чем была в феврале-марте, когда лавины шли непрерывно. Но все же обвалы происходят, а ночью можно наблюдать, как раскаленные лавины скатываются к подножью.

"Состояние вулкана такое, что можно ожидать сильного извержения, подобного тем, что были в 2005 и 2010 годах, с разрушением постройки купола и схождением очень больших пирокластических потоков. Но настолько мощного извержения может и не быть. Все зависит от интенсивности нарастания давления в очаге, движения тектонических плит", - рассказал Демянчук.

Посещение вулкана сейчас категорически запрещено. В случае сильного взрыва и выхода пирокластического потока спастись на его склоне будет практически невозможно. Скорость движения потока достигает 100 и более километров в час. В 2005 году поток прошел на расстояние 25 километров от купола и покрыл громадные площади, уничтожив на них все живое.

Поэтому вулканологи сейчас проводят работы дистанционно, с расстояния 20 километров. На семь-восемь километров ученые приближаются, предварительно изучив сейсмическую обстановку. Если сейсмоактивность низкая и не нарастает, проведение исследований на таком расстоянии возможно.

10 апреля 2019 г. Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 км. В дальнейшем под действием ветра выбросы сместились на юг.

Как сообщал "Апостроф", вулкан в Йеллоустонском национальном парке начинает извергаться. Как сообщили ученые, здесь уже произошел первый крупный выброс магмы.

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