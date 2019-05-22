России грозит извержение вулкана, который может уничтожить все живое: фото и видео

На севере Камчатки в любую минуту может произойти мощное извержение самого действующего вулкана Шивелуча.
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам руководителя Ключевской станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрия Демянчука, активность Шивелуча с 30 декабря 2018 года повысилась до больших значений. На вулкане постоянно происходят обвалы и пепловые выбросы. Ученый отметил, что сейчас активность исполина ниже, чем была в феврале-марте, когда лавины шли непрерывно. Но все же обвалы происходят, а ночью можно наблюдать, как раскаленные лавины скатываются к подножью.
"Состояние вулкана такое, что можно ожидать сильного извержения, подобного тем, что были в 2005 и 2010 годах, с разрушением постройки купола и схождением очень больших пирокластических потоков. Но настолько мощного извержения может и не быть. Все зависит от интенсивности нарастания давления в очаге, движения тектонических плит", - рассказал Демянчук.
Посещение вулкана сейчас категорически запрещено. В случае сильного взрыва и выхода пирокластического потока спастись на его склоне будет практически невозможно. Скорость движения потока достигает 100 и более километров в час. В 2005 году поток прошел на расстояние
Поэтому вулканологи сейчас проводят работы дистанционно, с расстояния
10 апреля
Как сообщал "Апостроф", вулкан в Йеллоустонском национальном парке начинает извергаться. Как сообщили ученые, здесь уже произошел первый крупный выброс магмы.