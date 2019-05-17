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Началось извержение Йеллоустонского вулкана: что ждет планету

пятница, 17 мая 2019, 13:58
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Вулкан в Йеллоустонском национальном парке начинает извергаться. Как сообщили ученые, здесь уже произошел первый крупный выброс магмы.

Математические модели исследователей дают неутешительный прогноз. По их прогнозам, мощность извержения вулкана составит примерно 1375 тысяч мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это равносильно взрыву 23 тысяч ядерных бомб.

Если это произойдет, то около 70% территории США исчезнет с лица Земли.

Извержение вулкана может привести к масштабному таянию ледников и всемирному потопу. Несколько дней столбики термометров будут показывать на 15 градусов выше нормы, после чего на планете резко похолодает на 30 градусов.

По информации ученых, по этой причине океаны на севере замерзнут, а вместе с ними побережье. Согласно прогнозу ученых, 250 миллионов человек погибнет практически мгновенно из-за стихийных бедствий, а 4 млрд не проживет и 5 лет.

На данный момент самым "кровавым" считается извержения вулкана Тамбора, которое привело к гибели минимум 80 тысяч человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что древний супервулкан Йеллоустоун, расположенный на территории США, может в любой момент активизироваться и уничтожить как минимум один континент.

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