ДТП с туристами в Италии: стало известно о пострадавших украинцах

В результате ДТП в Сиене (Италия), где перевернулся автобус с туристами, из-за чего один человек погиб, еще 10 получили ранения, пострадали и украинцы.

Об этом сообщили в посольстве РФ в Италии.

"В ДТП в Тоскане пострадали 19 россиян, а также граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии и Румынии", - говорится в сообщении.

Напомним, что в автобусе находились 60 туристов.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая в Германии перевернулся автобус Flixbus, в результате чего один человек погиб, более 70 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

Также сообщалось, что 19 мая в Египте рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв, предварительно пострадали 17 человек.