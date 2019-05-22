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ДТП с туристами в Италии: стало известно о пострадавших украинцах

среда, 22 мая 2019, 18:33
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В результате ДТП в Сиене (Италия), где перевернулся автобус с туристами, из-за чего один человек погиб, еще 10 получили ранения, пострадали и украинцы.

Об этом сообщили в посольстве РФ в Италии.

"В ДТП в Тоскане пострадали 19 россиян, а также граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии и Румынии", - говорится в сообщении.

Напомним, что в автобусе находились 60 туристов.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая в Германии перевернулся автобус Flixbus, в результате чего один человек погиб, более 70 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

Также сообщалось, что 19 мая в Египте рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв, предварительно пострадали 17 человек.

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