​Появилось видео и манифест школьника, напавшего на школу в России

Школьник Данила Пулькин, который совершил нападение на школу №4 города Вольска (Россия) заявил, что к таким страшным действиям его подтолкнули суицидальные мысли, безразличие общества и плохое отношение матери.

Об этом он написал на собственной странице в соцсети.

"Родителям совершенно не интересна педагогика, создают свой прототип, вместо того чтобы сделать хорошего человека. Уделите своему ребёнку хотя бы 30 минут, но вы плевать хотели на проблемы ребёнка, даже когда он кричит о том, что хочет сдохнуть, вы это спихиваете на возраст. Обратите внимание на своего ребёнка! Учитесь на ошибках своих родителей, на проколах в вашем воспитание, а не создавайте такого же прогнившего себя!", - пишет парень.

Далее Пулькин сетует на российскую медицину и ее советские принципы. Рассказывает, что в психбольницах России пациентов не лечат, а издеваются над ними.

Парень призывает "действовать" и менять государство, а "не просиживать жо*у дома".

"Совершайте бунт, берите гранаты, делайте коктейли молотова и делайте нападение на мэрии, на полицейские машины. Не, пора менять Россию и меняться людям. Я ни в коем случае не пропагандирую убийства, я наоборот против этого. Я вообще изначально хотел просто сдохнуть, но быдло было моей последней каплей. Табло мне сломаете? А я вас убью к хе*ам, ублюдки!", - написал Пулькин.

Он также пишет, что школа игнорирует реальные детские проблемы (депрессии и суициды).

Нападавший приводит в пример Владислава Рослякова, который 17 октября совершил бойню в колледже в Керчи.

"Я увидел как это встревожило людей, как этот прецедент обсуждался, его изучали, он мог высказать свои мысли, но не стал. А я стану и попытаюсь что-то поменять. Спасибо, Владислав, за идею!", - заявил подросток.

Школьник также извинился перед людьми, которые "считали его хорошим".

"Мне стыдно перед людьми, которые искренни считали меня хорошим, хочу извиниться за ваше ложное мнение обо мне. Но большую часть людей видят во мне: убийцу, бандита, наркомана, алкоголика и т.п., раз я по вашему мнению убийца, то пусть оно так будет", - написал он.

Как сообщают российские СМИ, после нападения Пулькин спокойно вышел на улицу, дошел до дома и даже успел посидеть за компьютером – мониторил, что пишут о нём в интернете.

Также подросток опубликовал видео, записанное уже после содеянного.

Там его и нашла полиция – почти через час после преступления.

Дарья Козлова — жертва Даниила Пулькина

Лучший друг Даниила, напавшего на школу в Вольске – Дима Назаров.

Как сообщал "Апостроф", восьмиклассник из киевской школы №94 напал с ножницами на учительницу и нанес ей восемь ударов.