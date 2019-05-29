RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 мая

10:40
Смертельный пожар в детском лагере под Одессой: видео и скандальные подробности из суда
10:29
Что может уничтожить Керченский мост: пропаганда Кремля нашла главную украинскую угрозу
10:15
Гривна неожиданно просела к доллару и евро: свежий курс валют
10:13
Бус вылетел на встречную: опубликованы фото и детали смертельного лобового ДТП на Волыни
09:58
Шла вечером встречать мужа: в Киеве произошел жуткий инцидент с беременной девушкой
09:56
Летел на день рождения подруги: известный певец погиб в авиакатастрофе
09:55
​Стало известно про экспорт Украиной крупной партии вооружения: фото
09:50
Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии
09:48
Где смотреть онлайн Челси - Арсенал: расписание трансляций
09:41
Козлова - Свитолина: онлайн видео трансляция матча Roland Garros
09:29
Ученые предупредили о приближении нового ледникового периода: когда он начнется
09:20
Вселенский патриарх заявил о вреде РПЦ для Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии

среда, 29 мая 2019, 09:50
переглянути новину українською

28 мая в северо-западной части Румынии выпал град аномальный размеров, который изувечил десятки машин и нанес серьезный ущерб строениям.

Как сообщает местная пресса, град шел не больше 15 минут, но этого времени было достаточно для того, чтобы нанести повреждения автомобилям и крышам домов.

Местные жители сообщают, что за считанные минуты землю покрыло белым одеялом из градин. Люди рассказывают, что в момент шторма вздрагивали стены.

Сама стихия сопровождалась сильным ветром, ливнем и молниями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились фото и видео сильного града, выпавшего на западе Украины. Местные жители рассказывают, что град уничтожил посаженные овощи и цветы. Также порывами ветра здесь повалило деревья, а у некоторых домов даже срывало крыши.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: