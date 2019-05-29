Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии

28 мая в северо-западной части Румынии выпал град аномальный размеров, который изувечил десятки машин и нанес серьезный ущерб строениям.

Как сообщает местная пресса, град шел не больше 15 минут, но этого времени было достаточно для того, чтобы нанести повреждения автомобилям и крышам домов.

Местные жители сообщают, что за считанные минуты землю покрыло белым одеялом из градин. Люди рассказывают, что в момент шторма вздрагивали стены.

Сама стихия сопровождалась сильным ветром, ливнем и молниями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились фото и видео сильного града, выпавшего на западе Украины. Местные жители рассказывают, что град уничтожил посаженные овощи и цветы. Также порывами ветра здесь повалило деревья, а у некоторых домов даже срывало крыши.