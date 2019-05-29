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Настоящая зима: появились фото и видео сильного града, выпавшего на западе Украины

среда, 29 мая 2019, 07:55
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Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал здесь 28 мая.

В социальных сетях пользователи активно делятся последствиями непогоды.

"Дворы жителей жилых микрорайонов "Загорье", "Холмы", "Хотин" и "Височанка" покрыты белой "брусчаткой". Природа наделала беда за несколько минут, в частности, в Хотине", - пишут местные СМИ.

Местные жители рассказывают, что град уничтожил посаженные овощи и цветы. Также порывами ветра здесь повалило деревья, а у некоторых домов даже срывало крыши.

Как пишет в Facebook жительница Загорья Наталья Захарова, за свою жизнь она такого еще никогда не видела. По словам женщины, град посбивал с деревьев и кустов все листья.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 29 мая в западной части Украины пройдут грозы.

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