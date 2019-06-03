RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Наемника Путина из Сирии зверски убили в драке под Москвой: видео

понедельник, 03 июня 2019, 07:29
переглянути новину українською

Возле подмосковной деревни Путилково (РФ) был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Об этом сообщают РосСМИ.

Белянкин гулял с девушкой по Новотушинской улице. Возле бара "БирХаус" увидел драку: десять человек избивали двоих. Бросился разнимать — но агрессия толпы переключилась на него. Никиту свалили с ног, а потом убили ударом ножа в сердце.

Сообщается, что убийца – человек кавказской национальности - скрылся с места происшествия. Его уже ищут, возбуждено дело.

Убитый Никита Белянкин был участником боевых действий в Сирии. Участвовал в боях под Алеппо в 2016 и 2017 года, имел награды.

Как сообщал "Апостроф", группа военных из России попала в засаду повстанцев в Сирии: есть информация об убитых и раненных.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: