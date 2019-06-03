​Наемника Путина из Сирии зверски убили в драке под Москвой: видео

Возле подмосковной деревни Путилково (РФ) был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Об этом сообщают РосСМИ.

Белянкин гулял с девушкой по Новотушинской улице. Возле бара "БирХаус" увидел драку: десять человек избивали двоих. Бросился разнимать — но агрессия толпы переключилась на него. Никиту свалили с ног, а потом убили ударом ножа в сердце.

Сообщается, что убийца – человек кавказской национальности - скрылся с места происшествия. Его уже ищут, возбуждено дело.

Убитый Никита Белянкин был участником боевых действий в Сирии. Участвовал в боях под Алеппо в 2016 и 2017 года, имел награды.

Как сообщал "Апостроф", группа военных из России попала в засаду повстанцев в Сирии: есть информация об убитых и раненных.