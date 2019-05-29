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Войска Путина понесли новые потери в Сирии: в сети показали фото

среда, 29 мая 2019, 13:53
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Группа военных из России попала в засаду повстанцев в Сирии: есть информация об убитых и раненных.

Об этом сообщается на Twitter странице "Jazira News".

Бой произошел в местности Машари на северо-западе провинции Хама.

В качестве доказательства потерь среди россиян были опубликованы фото личных вещей военных.

"Личные вещи российских наемников, попавших в засаду повстанцев пару дней назад в местности Машари на северо-западе провинции Хама. Сообщается, что среди российских террористов есть убитые и раненые", – говорится в сообщении.

Были ли военные членами ЧВК "Вагнера", или служащими регулярных войск РФ – не уточняется.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о гибели четверых российских военных в Сирии.

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