Опасность миновала: появилось фото необычного астероида, пролетевшего мимо Земли

Ученые сфотографировали двойной астероид 1999 KW4, который 1 июня пролетел мимо Земли.

Об этом сообщают на сайте Европейской южной обсерватории.

Снимки были сделаны с помощью телескопа VLT.

"Эти снимки, а также данные с других телескопов, критически важны для выработки стратегий, которые помогут нам избежать столкновения астероида с Землей, если один из них выйдет на подобный курс. В худшем случае, мы сможем предсказать, к каким последствиям приведет его падение", - отметил один из исследователей Оливье Эно.

Данный астероид сблизился с Землей, пролетев на расстоянии в 5,2 миллиона километров от ее поверхности. Это приблизительно в 13 раз больше расстояния, которая разделяет Луну и Землю.

Отмечают, что околоземный двойной астероид 1999 KW4 из группы Атонов был открыт в 1999 году и относится к потенциально опасным объектам: в ходе движения по орбите с периодом в 188 дней он пересекает орбиты Земли, Венеры и Меркурия и может сближаться с Землей менее чем на 0,05 астрономических единицы (20 расстояний от Земли до Луны). Это система из двух тел диаметром 1,31 километра и 360 метров, расстояние между которыми оценивается в 2,6 километра, а один оборот вокруг друг друга они совершают за 16 часов.

Как сообщал "Апостроф", в американском космическом агентстве NASA заявили, что астероид 1999 KW4 мог нанести серьезный ущерб.