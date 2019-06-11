Туристический автобус попал в смертельное ДТП в Турции: опубликованы фото

11 июня в провинции Балыкесир на северо-западе Турции произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли, еще 46 человек пострадали.

Об этом сообщает издание Milliyet.

Авария произошла рано утром в районе курортного города Бандырма на побережье Мраморного моря по неизвестной причине. Направляющийся в Чанаккале пассажирский автобус на перекрестке столкнулся с легковым автомобилем.

Свидетели аварии сообщили в экстренную службу 112. На место прибыли пожарные, полиция и несколько машин скорой помощи. По предварительным данным, в результате ДТП 4 человека погибли и 42 получили ранения разной тяжести.

Всех пострадавших медики доставили в близлежащие больницы.

Прокуратура начала расследование причин аварии.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 9 июня, в Ровенской области в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля погиб один человек.