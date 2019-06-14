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​Гибель трех украинцев в автокатастрофе в Польше: появились фото ДТП

пятница, 14 июня 2019, 07:35
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Появились фото с места аварии в Любском воеводстве Польши, в которой погибли трое граждан Украины, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Фото с места ДТП публикует местная полиция.

Авария произошла на дороге местного значения между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько. По предварительной версии правоохранителей, водитель автомобиля Opel Astra потерял управление, в результате чего машина врезалась в дерево.

В автомобиле в тот момент находились четверо граждан Украины. Двое украинцев погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. Позже во время операции скончался еще один пострадавший.

Погибшим было от 31 до 38 лет. В больнице остается 19-летний пострадавший.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Закарпатье произошла трагедия с большим числом погибших.

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