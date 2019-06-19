Появились впечатляющие видео извержения вулкана Попокатепетль, снятые из самолета

В сети показали видеозаписи с высоты извержения страшного вулкана Попокатепетль в Мексике.

Видео опубликовали на YouTube-каналах Caters Clips и RT en Español.

Вулкан начал бушевать еще в марте этого года - 23 числа. Так, вечером 26 марта произошел очередной мощный взрыв с выбросом пепла на высоту до 3 км и лавы.

На записях с самолета, которые разместили в интернете, видно, что столб взрыва вулкана поднялся высоко вверх. Мощная "гора" пепла вырывается из его жерла.